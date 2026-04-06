il reportage
Milano vuole fare le cose sul serio col ghiaccio
Prima una tensostruttura da 4.000 posti per ospitare tutti gli sport del ghiaccio, poi una nuova squadra di hockey per rinvedire i fasti del passato e infine una vera e propria struttura. Scopriamo insieme il progetto della Milan Ice Arena
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