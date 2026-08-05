Per la prima volta in 302 Grandi Giri, l’ultimo Tour de France non ha registrato alcuna vittoria di tappa di un corridore italiano, francese e spagnolo: cade il mito delle grandi scuole, sorpassate dalle nuove leve da ogni parte del mondo. Storia e tradizione, insomma, non garantiscono più il successo: ecco come sta cambiando la geografia nel ciclismo di oggi
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