Per la prima volta in 302 Grandi Giri, l’ultimo Tour de France non ha registrato alcuna vittoria di tappa di un corridore italiano, francese e spagnolo: cade il mito delle grandi scuole, sorpassate dalle nuove leve da ogni parte del mondo. Storia e tradizione, insomma, non garantiscono più il successo: ecco come sta cambiando la geografia nel ciclismo di oggi