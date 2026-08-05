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La MotoGP più equilibrata che mai torna in pista a Silverstone

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©IPA/Fotogramma

Dopo tre weekend di stop riparte il Motomondiale con una classifica cortissima, piloti in cerca di rilancio, conferme da rispettare e pronostici da ribaltare

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