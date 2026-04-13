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Fury sfida Joshua: a quanto pare avremo un altro match del secolo

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

Il 'Gipsy King' della boxe contro il campione olimpico di Londra 2012, due dei volti più importanti del mondo della boxe moderna. Sarà la prima sfida ufficiale tra i due grandi rivali, ma forse anche l'ultima, vista l'età (37 anni Fury, 36 Joshua) dei due contendenti

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