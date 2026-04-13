Il 'Gipsy King' della boxe contro il campione olimpico di Londra 2012, due dei volti più importanti del mondo della boxe moderna. Sarà la prima sfida ufficiale tra i due grandi rivali, ma forse anche l'ultima, vista l'età (37 anni Fury, 36 Joshua) dei due contendenti
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