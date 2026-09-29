La Giunta Coni ha deciso di nominare il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a commissario straordinario della Federazione Italiana Pesistica. La decisione è arrivata a seguito delle dimissioni del Presidente federale Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali su dieci

La Giunta Coni ha deciso di nominare il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a commissario straordinario della Federazione Italiana Pesistica. La decisione è arrivata a seguito delle dimissioni del Presidente federale Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali su dieci. "Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto dell’impossibilità di garantire il regolare funzionamento degli organi direttivi federali, la Giunta ha deliberato all'unanimità il commissariamento della Federazione. Il Commissario avrà il compito di assicurare la continuità amministrativa e gestionale della Federazione, garantendo al contempo il regolare svolgimento dell’attività sportiva e tecnica, e di accompagnare la Federazione verso la celebrazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà tenersi nel più breve tempo possibile".