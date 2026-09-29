Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il Coni commissaria la Federazione Italiana Pesistica

CONI

La Giunta Coni ha deciso di nominare il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a commissario straordinario della Federazione Italiana Pesistica. La decisione è arrivata a seguito delle dimissioni del Presidente federale Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali su dieci

ascolta articolo

La Giunta Coni ha deciso di nominare il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a commissario straordinario della Federazione Italiana Pesistica. La decisione è arrivata a seguito delle dimissioni del Presidente federale Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali su dieci. "Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto dell’impossibilità di garantire il regolare funzionamento degli organi direttivi federali, la Giunta ha deliberato all'unanimità il commissariamento della Federazione. Il Commissario avrà il compito di assicurare la continuità amministrativa e gestionale della Federazione, garantendo al contempo il regolare svolgimento dell’attività sportiva e tecnica, e di accompagnare la Federazione verso la celebrazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà tenersi nel più breve tempo possibile".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Iapichino: "Che opportunità essere figlia d'arte!"

Atletica

Intervistata a margine dell'Aura Sport e Cultura Awards 2026 alla Triennale di Milano, la figlia...

Tamberi: "I kg persi si riprendono subito". FOTO

Atletica

Dopo un'estate piena di successi, Gianmarco Tamberi si sta prendendo un mese di pausa. E sui...

Luna Rossa vince le regate preliminari: highlights

Vela

Dominate le regate di flotta con quattro successi su otto prove, Luna Rossa Senior ha trionfato...

Luna Rossa vince la Preliminary Regatta a Napoli!

AMERICA'S CUP

Weekend perfetto per Luna Rossa Senior! La barca italiana vince la Preliminary Regatta di Napoli:...

Fight in Capri: oltre 1500 persone per 17 incontri

l'evento

Pugilato, Muay Thai e K-1 Rules hanno animato ieri il Molo Pennello per Fight in Capri. Dalle...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS