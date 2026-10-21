Il bodybuilder di origini polacche è deceduto dopo un malore accusato nel corso di un’esibizione in Inghilterra: 33 anni, Mateusz Chmura è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno provato a rianimarlo. Ancora sconosciute le cause della morte

Un malore durante un’esibizione, il trasporto in ospedale, i tentativi di rianimarlo da parte dei medici che purtroppo si rivelano inutili. Mateusz Chmura, bodybuilder di 33 anni, è morto in Inghilterra dopo essersi sentito male nel corso delle finali nazionali della Physical Culture Association (PCA). Di origini polacche ma residente nel Regno Unito, Chmura ha accusato un malore mentre si esibiva ed è stato subito soccorso, tanto che la competizione è ripresa perché nessuno in quel momento immaginava un esito così tragico. Ancora da chiarire quali siano le cause che hanno portato alla morte del bodybuilder.