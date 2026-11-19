Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend, le storie e i protagonisti degli ultimi 7 giorni di sport. Tema della puntata: missione compiuta o incompiuta? Dallo straordinario avvio sugli sci di Lucas Pinheiro Braathen e Lara Colturi, alla storica ottava Race to Dubai di Rory McIlroy, fino ai tre ori mondiali di Jessica Rossi. E poi le note meno liete, con l’Italia del calcio e le Atp Finals di Torino