A Gurgl, in Austria, la Coppa del mondo propone uno slalom femminile. La prima manche alle 10.30, la seconda alle 13.30. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che qui ha vinto nel 2024 e nel 2025. Favorita d'obbligo è Lara Colturi (scenderà col 6): la leader della classifica generale, insieme alla tedesca Aicher, cerca la prima vittoria in Coppa. 8 le azzurre in gara, tra cui Lara Della Mea (pettorale 13). Nel link gli aggiornamenti per seguire lo slalom minuto per minuto

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