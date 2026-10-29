Tre giorni di gara live su Sky. 22 azzurri in gara

Riflettori puntati sui 22 azzurri in gara con le rispettive categorie di peso, divisi fra uomini e donne, tra i quali: Christian Parlati e i fratelli Antonio e Giovanni Esposito; Francesca Milani, Veronica Toniolo e Asya Tavano. La Casa dello Sport seguirà integralmente le tre giornate di gara. Si parte giovedì 29 ottobre alle 15 su Sky Sport Arena con la prima giornata; la seconda venerdì 30 alle 15 su Sky Sport Arena. L’ultima giornata sabato 31 alle 15 su Sky Sport 257. La telecronaca sarà affidata a Ivano Pasqualino, affiancato al commento tecnico da Andrea Sozzi. Il judo è protagonista anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti e interviste, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.