Judo, il Grand Slam di Abu Dhabi in diretta su Sky: 22 azzurri in garaguida tv
Appuntamento su Sky e NOW con l'Abu Dhabi Grand Slam 2026. Dal 29 al 31 ottobre alla Mubadala Arena di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si svolge la tappa del World Judo Tour della IJF, valida per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Su Sky la trasmissione integrale delle tre giornate di gara. 22 gli azzurri in gara
Un nuovo appuntamento con il judo su Sky e in streaming su NOW. In programma da giovedì 29 a sabato 31 ottobre l’Abu Dhabi Grand Slam. Sul tatami della Mubadala Arena saranno attesi 374 atleti provenienti da 59 Paesi, pronti a sfidarsi in uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale.
Tre giorni di gara live su Sky. 22 azzurri in gara
Riflettori puntati sui 22 azzurri in gara con le rispettive categorie di peso, divisi fra uomini e donne, tra i quali: Christian Parlati e i fratelli Antonio e Giovanni Esposito; Francesca Milani, Veronica Toniolo e Asya Tavano. La Casa dello Sport seguirà integralmente le tre giornate di gara. Si parte giovedì 29 ottobre alle 15 su Sky Sport Arena con la prima giornata; la seconda venerdì 30 alle 15 su Sky Sport Arena. L’ultima giornata sabato 31 alle 15 su Sky Sport 257. La telecronaca sarà affidata a Ivano Pasqualino, affiancato al commento tecnico da Andrea Sozzi. Il judo è protagonista anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti e interviste, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Programmazione del Judo Abu Dhabi Grand Slam su Sky e NOW
Giovedì 29 ottobre
- Alle 15: prima giornata su Sky Sport Arena
Venerdì 30 ottobre
- Alle 15: seconda giornata su Sky Sport Arena
Sabato 31 ottobre
- Alle 15: terza giornata su Sky Sport 257