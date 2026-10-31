Storica Italia, in finale affronterà la Scozia

L’Italia del curling entra nella storia. Sul ghiaccio di Ostrava gli azzurri Stefano Spiller, Cesare Spiller, Amos Mosaner e Sebastiano Arman hanno battuto 7-5 la Cechia, padrona di casa, e hanno conquistato per la prima volta la finale del torneo maschile agli Europei. Nelle precedenti 52 edizioni, l’Italia aveva raggiunto dieci semifinali, perdendole tutte. La squadra azzurra ha rotto così un tabù che resisteva dall’esordio nella competizione e mette già al sicuro il miglior risultato della propria storia europea. Qualunque sia l’esito della finale, I bronzi del 1979, 2018, 2021 e 2022 saranno superati. Ma adesso l’obiettivo è ancora più grande: domenica 1° novembre alle 14 l’Italia affronterà la Scozia per un oro mai conquistato. Una rivale che gli azzurri conoscono bene e che hanno già battuto 6-5 all’extra end nella fase a gironi.



La cronaca

Contro la Cechia l’Italia è partita con personalità, mettendo subito a segno due punti nel primo end. Spinta dal pubblico di Ostrava, la formazione guidata da Lukas Klima ha replicato immediatamente e ha ristabilito la parità sul 2-2. La fase centrale della semifinale è caratterizzata da diversi errori da entrambe le parti. Gli azzurri però si sono riportati avanti sul 3-2, conservando il vantaggio fino all’intervallo. Il momento decisivo è arrivato nel sesto end. Klima ha sbagliato le ultime due stone e ha spalancato la porta all’Italia. Stefano Spiller non si è fatto sfuggire l'occasione e ha completato una mano da tre punti che ha portato gli azzurri sul 6-3, creando per la prima volta un margine importante. La Cechia, però, non si è arresa. Nel settimo end ha ricucito parte dello svantaggio ed è tornata fino al 6-5, rimettendo pressione agli azzurri e riaccendendo il pubblico di casa. L’Italia ha conservato però il vantaggio e soprattutto ha potuto giocare con il martello l’ultima mano. Gli azzurri hanno gestito il momento con lucidità, mentre il tempo cominciava a diventare un ulteriore avversario per Klima. Il definitivo errore dello skip ceco, che ha affrettato l'esecuzione e mandato in corridoio l’ultima stone, consegnando all’Italia il punto del 7-5 e soprattutto una finale attesa da sempre. Domenica contro la Scozia, già superata nel round robin, l’Italia giocherà per diventare campione d’Europa per la prima volta nella sua storia.