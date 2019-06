L'atletica fa tappa in Repubblica Ceca, con il meeting di Ostrava che vede in gara Filippo Tortu a 363 giorni dallo storico 9"99 segnato a Madrid. Lo scorso 22 giugno Pippo riuscì ad abbattere il muro dei 10 secondi battendo il record di Mennea. Oggi, 20 giugno 2019, con 21 anni compiuti da cinque giorni, Tortu si misura con il sudafricano Akani Simbine, che ha un personale di 9"89 (9"92 come season best), il canadese Andre De Grasse (9"91), l'americano Mike Rodgers (9"85) e il cinese Xie (9"97), con i quali si è già confrontato a Oslo in Diamond League. Filippo gareggerà in corsia 6 alle 18.45. In Norvegia le condizioni meteo non hanno impedito al nostro velocista di registrare il minimo per i Mondiali di Doha (10"10), visto che lo strepitoso 9"97 del meeting di Rieti non è stato omologato per il vento (+2.4).

A Ostrava il cielo è nuvoloso, fa caldo ma non eccessivamente: il termometro segna i 24°C e il vento sul rettilineo dei 100 è a favore. Nicola Roggero e Stefano Baldini commenteranno l'evento in diretta su Sky Sport Arena dalle 18 alle 20.