Filippo Tortu ha chiuso quinto, nella sua batteria, la gara dei 100 metri del meeting di Ostrava trasmesso in diretta da Sky. A 363 giorni dallo storico 9"99 segnato a Madrid, Tortu, 21 anni appena compiuti, era il più giovane tra gli 8 atleti in gara. A imporsi è stato l'americano Mike Rodgers (10"04), che ha preceduto il canadese De Grasse (10"05) e il cinese Xie (10"06). Tempo di reazione piuttosto alto per Filippo (0.175), che ha corso in 10"15: il suo tipo di corsa è impostato per non disperdere in avvio per poi recuperare - ha commentato Nicola Roggero - che ha analizzato la gara di Tortu sottolineando che il problema non è stato in partenza ma nella fase tra i 30 e i 60 metri. Bene invece nel finale. Il primatista italiano in questa distanza si è infatti lasciato alle spalle il sudafricano Magakwe, l'americano Belcher e il caymaniano Kemar Hyman. Il tempo di Filippo, superiore di 5 centesimi a quello di Oslo sette giorni fa, è da considerare in virtù del valore di 1.1 controvento.