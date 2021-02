Chi è Merel Maes, enfant prodige del salto in alto

Belga, classe 2005, è la rivelazione del salto in alto mondiale: debutterà coi grandi ai Campionati Europei Indoor 2021 di Torun, dove sarà la partecipante più giovane tra gli oltre 700 iscritti. Il suo allenatore non è contrario al fatto che giochi a calcio e le propone circuiti alla Rocky all'aria aperta: "Mi piace molto lavorare nella natura"

Mentre in Italia ci stropicciamo gli occhi godendoci i voli in lungo di Larissa Iapichino, in Belgio una giovanissima atleta spicca nel salto in alto: si chiama Merel Maes, ha appena 16 anni e i suoi risultati sono sorprendenti. E per sorprendenti si intende che salta 1.91 m, misura inimmaginabile per atlete della sua età. Basti pensare che la detentrice del record mondiale di tutti i tempi, Stefka Kostadinova, a 16 anni saltava 1 metro e 81. E per restare in Italia, ma tra le leggende: Sara Simeoni a 1.91 ci arrivò a 23 anni.

Dal calcio agli Europei indoor di atletica

Merel Maes, classe 2005, è la più giovane tra tutti i 733 partecipanti iscritti ai Campionati Europei Indoor che si terranno a Torun, in Polonia, dal 4 al 7 marzo. Eppure lei non sa ancora di essere un'atleta. Il fatto è che ha iniziato con il calcio all'età di sette anni e tuttora gioca a pallone, confrontandosi con i coetanei maschi (che non ha difficoltà a battere nei duelli aerei, al di là dell'essere alta 182 cm). E dal momento che in Belgio le competizioni miste di quello che è il suo sport di squadra preferito sono ammesse fino ai diciassette anni, nella sua testa il film "Sognando Hazard" non è ancora ai titoli di coda. Anche perché sulla pratica del calcio, che potrebbe sembrare incompatibile con l'atletica, nessuno le mette veti.