Il percorso della Milano Marathon 2022

La competizione organizzata da RCS Sports & Events vedrà protagonisti atleti élite e amatori provenienti da ogni parte del mondo, su un percorso cittadino lungo 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia. Sarà un tracciato ad anello, con partenza e arrivo in corso Venezia, di fianco ai Giardini Montanelli. Si tratterà di un tracciato simile a quello del 2019 e caratterizzato da quasi 18 chilometri all’interno della “cerchia dei Bastioni”, nel cuore della città (con Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano) e da quasi 28 chilometri complessivi all’interno della “circonvallazione filoviaria”. Previsto il passaggio dei runner in zona City Life e area nord-ovest (Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese). “Ci sarà la possibilità di ammirare una città – specifica il sindaco Sala -, sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei”. Nessun segmento verrà attraversato più di due volte, e mai nella stessa direzione. Per l’evento, il Comune di Milano disincentiverà l’utilizzo di auto e veicoli a motore in quella giornata, offendo agli iscritti, in accordo con ATM, la possibilità di spostarsi gratuitamente con i mezzi pubblici per contribuire a diffondere l’abitudine a una mobilità sostenibile. In questo senso nasce anche Run Green, il progetto che renderà la Telepass Milano Marathon un esempio di attenzione all’ambiente. Le emissioni di CO2 prodotte dalla corsa e dalle attività in programma al Milano Running Festival, che con il nuovo Title sponsor Helbiz andrà da giovedì 31 marzo a sabato 2 aprile, saranno compensate con attività specifiche come la raccolta differenziata e la creazione di isole ecologiche, upcycle di materiale plastico, raccolta di scarpe usate da running nei giorni dell’Expo. Anche la Lenovo Relay Marathon, ovvero la consueta staffetta collegata al Charity Program, è stata confermata: i partecipanti potranno dividere il percorso ufficiale in 4 frazioni da correre a turno con amici e parenti per un progetto solidale. Anche quest’anno sono attese oltre 3 mila squadre.