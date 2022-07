La Fidal ha comunicato l'esito degli esami strumentali alla coscia destra a cui si è sottoposto il campione olimpico dei 100 metri dopo il forfait in semifinale ai Mondiali di Eugene: lesione tra il primo e il secondo grado al grande adduttore destro per l'azzurro, che proseguirà l'iter riabilitativo iniziato negli Stati Uniti. L'obiettivo di Jacobs è esserci agli Europei di atletica di Monaco al via il 15 agosto

Marcell Jacobs si è sottoposto a Roma a esami strumentali alla coscia destra, che hanno evidenziato "una "lesione, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del grande adduttore destro". L'azzurro, che aveva corso acciaccato le batterie dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Eugene per poi dare forfait in semifinale in via precauzionale, proseguirà "il percorso riabilitativo fino a completa guarigione". L'obiettivo del campione olimpico dei 100 metri è guarire in tempo per gli Europei di Monaco al via il 15 agosto.