Jacobs, esordio vincente: suoi i 60 metri a Lodz

Il 2023 inizia nel migliore dei modi per Marcell Jacobs. All'esordio stagionale nel meeting polacco di Lodz (Orlean Cup che fa parte del World Indoor Tour livello bronze), l'azzurro ha vinto i 60 metri indoor con il tempo di 6''57 davanti al polacco Dominik Kopec (6''60) e l'atleta di Trinidad and Tobaco Jerod Elcock (6''63). Una gara in totale controllo per Jacobs, campione mondiale ed europeo nella distanza, che non ha preso rischi e ha centrato la diciannovesima vittoria di fila in questa specialità.