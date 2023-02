Jacobs: "Parigi 2024? Col bis sarei nella storia"

Il velocista azzurro ha parlato al canale olimpico dell'obiettivo Parigi 2024: "Voglio essere ricordato come il più veloce, con il bis sarei parte della storia". Poi ancora: "Devo rimanere con i piedi per terra, me l'ha insegnato Valentino Rossi". Il campione olimpico nei 100 metri piani esordirà sabato 4 febbraio a Lodz nei 60m indoor

Marcell Jacobs è pronto all'esordio stagionale di sabato 4 febbraio nei 60 indoor di Lodz, ma l'azzurro pensa già all'appuntamento più importante del prossimo biennio, le Olimpiadi di Parigi 2024. "Voglio essere ricordato come l'uomo più veloce della Terra e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci", ha detto la medaglia d'oro dei 100 metri piani a Tokyo 2020 in un'intervista rilasciata al canale olimpico. Intervista in cui ha affrontato anche il tema del possibile bis, perché "vincere è una fetta di storia. Vincere due volte ti rende parte della storia". Ma Jacobs è conscio che confermarsi al top non sarà certo facile. "E' ancora più difficile continuare a vincere e mantenere lo stesso livello - ha proseguito -. La pressione è sempre in aumento, ma questo è anche divertente, è bello essere solo se stessi e permettere a chi non lo vive di capire cosa significa praticare uno sport e raggiungere un certo livello".