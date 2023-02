Atletica, il Grand Prix di Boston live su Sky

Appuntamento live dalle ore 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con la riunione Indoor di Boston. Commento di Stefano Baldini e Pietro Arese, nuovo recordman italiano del miglio

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold, che comprende anche il World Athletics Indoor Tour Gold. Partito la settimana scorsa con la riunione tedesca di Karlsruhe, l’Indoor Tour Gold lascia subito l’Europa per sbarcare negli Stati Uniti, per la prima riunione della stagione in terra americana.

Infatti oggi si disputerà a Boston il New Balance Indoor Grand Prix, riunione al coperto che vedrà diversi tra i più grandi atleti al mondo e che potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 22 su Sky Sport Arena e su NOW, La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini e con un ospite speciale, Pietro Arese, fresco neo primatista italiano del miglio.

I campioni in pista

Tra primatisti del mondo, campioni iridati e svariati olimpionici, sono annunciati, tra gli altri, Grant Halloway, Trey Cunningham, Sydney McLaughlin, Shericka Jackson, Noah Lyles, Marvin Bracy, Trayvon Bromell, Katie Moon e Katerina Stefanidi.