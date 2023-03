Atletica, transgender out dalle gare femminili

La World Athletics ha deciso di escludere dalle gare femminili le donne transgender che hanno attraversato la pubertà maschile. Cambiano le condizioni, invece, per le atlete "DSD" (acronimo di "disorders of sex development") che dovranno tenere al minimo i livelli di testosterone. Restano fuori atleti russi e bielorussi, ma la Federazione di Mosca è stata ripristinata dopo il caso "doping di Stato"

Le donne transgender non potranno partecipare alle gare internazionali di atletica nella categoria femminile. È questa la decisione della World Athletics al termine del consiglio mondiale svolto nella giornata di venerdì. La federazione internazionale dell'atletica leggera, sulla scia di quanto chiesto lo scorso novembre dal CIO che aveva invitato tutte le federazioni a definire delle linee guida sulle partecipazioni di transgender, ha deciso che le atlete transgender che hanno attraversato la pubertà maschile e hanno poi completato la transizione uomo-donna non potranno gareggiare tra le donne da partire dal 31 marzo. Le atlete DSD (dall'acronimo "disorders of sex development"), invece, potranno gareggiare qualora il loro livello di testosterone sia al di sotto di un limite di 2,5 nanomoli per litro per un minimo di 24 mesi. È il caso di Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 piani. Il consiglio di World Athletics ha istituito un gruppo di lavoro che nei prossimi 12 mesi esaminerà ulteriormente la questione dell'inclusione dei transgender.