Dopo l’oro mondiale nel salto in alto, l’italiano dimostra di meritare anche quello del fair play: se la grandezza di un campione si misura anche dal rispetto che ha per l’avversario sconfitto, Tamberi ha mostrato di essere un fuoriclasse. Dopo il salto fallito da Harrison, che ha significato il titolo mondiale per ‘Gimbo’, l’italiano è corso a stringere la mano al collega, ancora sconfortato sul materasso. Lo ha aiutato a rialzarsi e l’ha applaudito chiedendo al pubblico di fare lo stesso

