Maratona femminile, Epis: "La top 12 è un sogno"

Doppietta Etiopia nella maratona femminile ai Mondiali di atletica leggera a Budapest in Ungheria. Conquista la medaglia d'oro Amane Shankule in 2h24'23" davanti alla connazionale Gotytom Gebreslase (campionessa in carica), argento. Bronzo alla marocchina Fatima Gardadi. Chiude dodicesima l'azzurra Giovanna Epis in 2h29"10 , seconda europea alle spalle della tedesca Kejeta (11/a in 2h29'04).

Epis: "Ho corso con il cuore"

Intervistata da Federica Frola per Sky Sport, la maratoneta rivela: "La top12 era il sogno di una vita: ho lavorato tanto e bene. Oggi ho corso con il cuore". L'atleta analizza poi la propria gara: "Ho fatto la gara che volevo fare: mi sono messa davanti senza paura, nel gruppo eravamo in tante e si rischiava di cadere. È stata dura all’inizio perché facevano tanti cambi di ritmo, però mi sono allenata per questo. Negli ultimi 10 km ho cercato di amministrare perché sapevo che in tante saraebbero calate. Anche io sono inevitabilmente calata". Epis studia gli allenamenti delle sue avversarie sui social "per capire chi sono", afferma. "Questo mi aiuta in gara perché strategicamente so dove stare".