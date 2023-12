Speciale Diamond League, oggi su Sky

Tra i risultati migliori di questo 2023 ci sono le tre tappe del prestigioso circuito vinte da Larissa Iapichino. Mentre tra i campioni dell'albo d'oro, o in questo caso di diamante, è doveroso citare Gimbo Tamberi che ne ha vinte ben due edizioni consecutive nel 2021 e nel 2022. Quest'anno erano in cinque a rappresentare l'Italia nella tappa conclusiva di Eugene, con la vittoria nel salto triplo di Andy Diaz. Il cubano di passaporto italiano, che ha vinto anche due tappe durante l'anno e stabilito il nuovo record nazionale, non vede l'ora di poter indossare la maglia azzurra nel 2024. Un anno in cui ci saranno gli Europei di Roma e le Olimpiadi a Parigi dove difendiamo ben 5 medaglie d'oro. Gli avversari nella nuova stagione saranno principalmente quelli che hanno brillato in stagione, come Faith Kipyegon doppio oro mondiale, triplo record del mondo (uno firmato nella tappa italiana di Firenze) e regina della Diamond League appunto. Come Jacob Ingebrigtsen che a Eugene ha sgretolato il primato europeo di Steve Cram in piedi dal 1985. E poi c'è stata la velocità, dominata da Noah Lyles, battuto solo nella tappa finale da un ritrovato compagno di nazionale Christian Coleman. Con Marcell Jacobs che ha mandato messaggi molto chiari ai diretti interessati in vista dell'anno olimpico (uno su tutti l'argento mondiale in staffetta con Tortu, Patta e Rigali). Ci sono gli ostacoli dell'imbattibile Femke Bol, seguita a ruota a livello europeo dall'azzurra Ayo Folorunso, tra le prime sei a livello mondiale nei 400 hs. C'è stata la pedana del già citato Tamberi che ha dominato i mondiali di Budapest andando a vincere l'unico titolo mancante della sua inarrestabile carriera. Noi siamo pronti a raccontarvi l'anno nuovo dell'atletica leggera, e un ripasso a questo punto è più che doveroso. Appuntamento il 25 dicembre alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.