Papa Francesco: "Sport favorisce relazioni di pace: è un percorso di vita"

L'Associazione Sportiva "Athletica Vaticana" è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco in occasione dei cinque anni della polisportiva. "La mia speranza è che lo sport possa favorire relazioni di pace", le parole del Pontefice, "Lo sport deve essere un percorso di vita"

“Sarebbe un grande onore accogliere il Papa all’Olimpico per gli Europei di Atletica Roma 2024”: è l’invito che Stefano Mei, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024, ha rivolto al Pontefice dopo avergli donato una maglia degli Europei di Atletica, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico, e una riproduzione della Coppa Europa vinta per la prima volta dalla Nazionale Italiana lo scorso anno. Il Papa ha ricevuto in udienza in Vaticano l’Associazione Sportiva “Athletica Vaticana” per celebrare i cinque anni di attività della polisportiva ufficiale della Santa Sede.