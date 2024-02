Kelvin Kiptum, primatista della maratona ed eroe nazionale del Kenya, è morto a soli 24 anni in un incidente stradale. L’atleta è considerato un eroe nazionale in Kenya, il suo Paese, per le vittorie ottenute e i record stabiliti, che festeggia con l’orgoglio di rappresentare il suo Paese nella storia dell’atletica. Nel video, il ricordo di Nicola Roggero

