“Obiettivo raggiunto”, così Leonardo Fabbri celebra la seconda medaglia mondiale in pochi mesi. A Glasgow nell’Emirates Arena il primo lancio da 21.96 è quello che basta per vincere il bronzo indoor dietro all’argento Tom Walsh (22.07) e all’oro Ryan Crouser (22.77). Rilassato in zona mista Leo Fabbri scherza: "Non volevo rovinare il compleanno a Walsh, ma il record europeo lo potevo fare". E pensando alle Olimpiadi lancia la sfida al più forte: “Non ho paura di Crouser! Io e Zane ci teniamo il doppio podio per Parigi”. Weir si piazza quarto con 21.85: “Speravo meglio ma ci rifaremo a Roma”. Prima dell’appuntamento con i cinque cerchi c’è infatti l’europeo in casa dove gli azzurri hanno grandi ambizioni. Nella giornata da sottolineare anche il primato italiano di Sveva Gerevini che con 4559 punti va a un passo dal sogno medaglia: il bronzo rimane a soli dodici punti di distanza. È il miglior piazzamento di sempre per l’Italia nelle prove multiple in una manifestazione mondiale. Finale raggiunta da Chituru Ali con il 6.53 nella semifinale mondiale. Nella sfida tra le stelle americane ad avere la meglio è Coleman campione del mondo indoor con 6.41, Lyles è secondo con 6.44. Occhi puntati sulla prossima medaglia azzurra con il lungo nella mattinata di sabato. “Ci sarò anche io a tifare Mattia - assicura l’argento mondiale all’aperto e bronzo mondiale indoor Fabbri -. È carico! Non vedo l’ora di vedere cosa farà”. E noi con Leo seguiamo il talento Furlani alle prese con il migliori saltatori del pianeta.