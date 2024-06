Furlani non delude: argento nel salto in lungo

Mattia Furlani conquista l'argento nel salto in lungo con il tempo di 8.38 dietro il super greco Tentoglou (8.65). Il classe 2005 fa registrare il record del mondo under 20 al primo tentativo, ma nei cinque successivi salti non riesce a migliorarsi con tre nulli

Era uno dei protagonisti più attesi di quest'edizione degli Europei di Roma e ha mantenuto le aspettative. Mattia Furlani ha vinto l'argento nel salto in lungo, fissando il nuovo record del mondo under 20 e piazzandosi sul podio tra il greco Miltiadis Tentoglou, oro quasi mai insidiato con uno straordinario 8.65, e lo svizzero Simon Ehammer, bronzo con 8.31. Il classe 2005 di Marino piazza la misura vincente già al primo tentativo, a poca distanza da Tentoglou (8.42). Se il greco però riesce a migliorarsi, l'azzurro nei restanti cinque tentativi colleziona tre nulli, un 8.00 e un 6.60 (salto abortito subito dopo la rincorsa). Il risultato resta però straordinario e conferma la crescita di Furlani dopo il titolo europeo under 20 lo scorso anno e quello di vice-campione del mondo nei campionati indoor a Glasgow dello scorso marzo.

"Sono sulla strada giusta, risultato importante"

Il giovanissimo atleta delle Fiamme Oro ha parlato così dopo la conquista della medaglia: "Sono felice. Per me è l'inizio di una lunga carriera, mi attende ancora una crescita biologica, tecnica e mentale. Sto lavorando bene, il test di oggi era una tappa importante e l'ho superata bene. Ho affrontato il campione olimpico, un vero fenomeno, ho migliorato il record del mondo. Ci sono stati alcuni sbagli tecnici, ma conto di limarli in futuro. Secondo me a livello europeo è stata la finale migliore di sempre con tanto di record della competizione".