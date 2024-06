Dopo lo straordinario esordio di ieri, con quattro medaglie e le due vittorie di Antonella Palmisano nella marcia 20 km e di Nadia Battocletti nei 5000 metri, si prospetta un'altra giornata interessante per l'Italia agli Europei di Roma. Si parte con la finale di Furlani nel salto in lungo, proseguendo con Fabbri nel lancio del peso per chiudere, si spera, con i 100 metri di Marcell Jacobs. Semifinali alle 21:10 e finale alle 22:53 per la gara regina

I RISULTATI DELLA MATTINA