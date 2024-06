Oggi su Sky il Continental Tour: c'è anche Jacobs

Di nuovo in pista Marcell Jacobs dopo l’Europeo di Roma. Il campione olimpico di Tokyo sarà in pista oggi ai Paavo Nurmi Games in programma a Turku, in Finlandia. Appuntamento da seguire in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 17.30

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con il circuito World Athletics Continental Tour Gold. Doppio appuntamento questa settimana con i grandi protagonisti dell’atletica, con tanti reduci dai campionati europei di Roma. Martedì 18 giugno, i “Paavo Nurmi Games” in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 17.30 dal Paavo Nurmi Stadium di Turku. In pista, tra gli altri, anche Marcell Jacobs e il vicecampione europeo Chituru Ali. In Finlandia sarà in gara anche un'altra medaglia d'oro degli Europei dello stadio Olimpico, la regina del martello, Sara Fantini. Telecronaca di Nicola Roggero e Silvano Chesani. Giovedì 20 giugno spazio invece all’“Irena Szewińska Memorial” in diretta dallo Stadio “Zdzislaw Krzyszkowiak” di Bydgoszcz, in Polonia, alle 19 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini.