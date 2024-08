E' stato annunciato dagli organizzatori del Meeting di Zurigo, che il giorno prima del loro main event allo stadio Letzigrund, si terrà una sfida "epica" tra due star globali dell’atletica leggera in una specialità anomala per entrambi: appuntamento al 4 settembre

Mondo Duplantis e Karsten Warholm si sfideranno il 4 settembre a Zurigo sui 100 metri piani, che non è la loro specialità, ma data la velocità di entrambi il confronto si annuncia originale ed elettrizzante. Lo svedese nato negli Usa, fresco oro olimpico e che detiene il primato mondiale, ha rivoluzionato il salto con l'asta con la sua corsa fulminea e potente e la tecnica assolutamente innovativa per superare l'asticella. Il norvegese ha il record assoluto dei 400 metri ostacoli, anche se a Parigi è stato battuto dallo statunitense Rai Benjamin. La sfida era stata prospettata dall'estate scorsa dopo che in un video sui social i due campioni avevano discusso di gareggiare l'uno contro l'altro.