'Mondo' celebra il record come il 'cecchino' turco

Allo Stade de France è andato in scena il Duplantis-show: vince l'oro nel salto con l'asta, batte per la 9^ volta (!) il record del mondo con uno strepitoso 6.25 metri e infine festeggia come il 'cecchino' turco Yusuf Dikec, idolo dei social

Nono record del mondo per... 'Mondo'!

Duplantis si conferma dunque campione olimpico dopo l'oro conquistato a Tokyo 2020. 'Mondo' è ovviamente anche campione iridato ed europeo in carica. Oggi ha battuto per la 9^ volta in carriera il record del mondo, compiendo l'86° salto nella storia sopra i sei metri. Ritoccato di un centimetro il precedente primato di 6.24 m. Significativo il fatto che questo record Duplantis lo abbia stabilito a Parigi, la stessa città in cui nel 1985 il leggendario Bubka divenne il primo uomo a saltare oltre 6 metri. Da Tokyo nel 2021, lo svedese ha vinto tutti i titoli a disposizione e con questo secondo oro a cinque cerchi, è diventato il secondo nella storia ad esserci riuscito dopo l'americano Bob Richards nel 1952 e nel 1956.