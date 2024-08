Diamond League a Losanna, oggi LIVE su Sky alle 20

Dopo un mese per i Giochi Olimpici, torna lo spettacolo della Diamond League, con l'undicesima tappa della stagione a Losanna. Tantissimi campioni in campo, a partire dagli azzurri Lorenzo Simonelli e Mattia Furlani, che daranno la caccia agli olimpionici Grant Holloway nei 110 ostacoli e Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo. Presenti anche l'oro a Parigi nei 200 metri Letsile Tebogo e Femke Bol nei 400 ostacoli. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW dalle 20