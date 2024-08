Speciale Sky, "Stefano Baldini, 20 Anni d'oro"

Oggi, giovedì 29 agosto sono vent'anni dall'impresa ai Giochi di Atene: l'oro olimpico del 2004 ripercorre su Sky Sport 24 la conquista della medaglia d’oro nella maratona. Appuntamento da non perdere con lo speciale in compagnia di Federica Frola e Nicola Roggero

Sono passati 20 anni da una delle più grandi imprese dello sport italiano: era il 29 agosto 2004 e ad Atene Stefano Baldini vinceva la maratona olimpica. Da più di dieci anni l'Eroe di maratona racconta l'atletica leggera su Sky Sport affiancando Nicola Roggero e arricchendo la diretta con le considerazioni di chi non solo è entrato nella leggenda, ma continua ad allenare i giovani per aiutarli a realizzare lo stesso traguardo. Federica Frola e Nicola Roggero hanno avuto il piacere di ospitare Stefano Baldini negli studi di Sky in questo 29 agosto per ricordare insieme al campione olimpico il fascino della vittoria di Atene e ripercorrere i 20 anni d'Oro che l'Eroe di Maratona ha regalato a tutti gli italiani.