Diamond League, oggi le finali di Bruxelles su Sky

Si chiude la stagione della Wanda Diamond League con il doppio appuntamento di Bruxelles che ospita le finali del massimo circuito internazionale. L’evento, distribuito su due serate, sarà in diretta venerdì 13 settembre su Sky Sport Uno e NOW a partire dalle 20 e sabato 14 settembre dalle 20 live su Sky Sport Arena e NOW

Gimbo c’è. Gareggerà insieme ad altri sette azzurri nelle finali di Diamond League, la Champions League dell’atletica leggera, in diretta su Sky Sport. Dopo il Galà dei Castelli, il campione europeo mondiale e olimpico del salto in alto ci aveva detto che non voleva chiudere la carriera con questa stagione. Ma evidentemente vuole ancora qualcosa dal 2024: magari proprio il diamante che ha già vinto bene due volte. In pedana nella serata di sabato Tamberi ci arriva da primatista mondiale stagionale con il 2,37 dell’oro di Roma e con le tre vittorie su quattro del periodo post olimpico.

Ancora un’ultima fatica per l’Ercole toscano Leo Fabbri che anche questa volta proverà a battere il tre volte campione olimpico Ryan Crouser. Il nostro campione europeo ha anche una doppia sfida personale per superare il primatista continentale Timmermann: non solo andare oltre i 23,06 per battere il record d’europa, ma anche stabilire il nuovo record di lanci oltre i 22 metri in carriera, ne servono tre per superare il record di 39 del tedesco.