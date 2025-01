L'azzurra, vincendo i 1500 metri al meeting di Lussemburgo chiuso in 4:03.59, ha superato il 4:04.01 stabilito il 7 marzo 1982 da Gabriella Dorio e da allora record italiano indoor. Dopo ben 43 anni, dunque, cade uno storico record dell'atletica italiana

Marta Zenoni ha vinto i 1500 metri al meeting di Lussemburgo. L'atleta azzurra, fresca di titolo europeo nella staffetta cross, chiude con 4:03.59, superando il 4:04.01 stabilito il 7 marzo 1982 da Gabriella Dorio e da allora record italiano indoor. Dopo ben 43 anni, dunque, cade uno storico record dell'atletica italiana. Zenoni, che oltre al nuovo record ha migliorato di cinque secondi il suo personale indoor, ha chiuso il meeting davanti alla spagnola Marta Garcia (4:09.80). Quarto posto, dando sempre uno sguardo in chiave italiana, per Elena Bellò (4:10.72). Viene dunque riscritto un altro primato di Gabriella Dorio, con Zenoni che aveva già ottenuto ottimi risultati nelle categorie giovanili, come il bronzo mondiale U18 degli 800 nel 2015 e due volte agli Europei U23 nei 1500 metri, bronzo nel 2019 e argento nel 2021.