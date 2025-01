Tamberi sui social fa pensare all'addio

Con un messaggio dall’interpretazione ancora misteriosa su Instagram, Gianmarco Tamberi sembra annunciare un possibile ritiro imminente dall’atletica. Il campione olimpico, mondiale e d’Europa di salto in alto aveva detto dopo l’Olimpiade che avrebbe continuato a gareggiare in questa stagione ma, anche stando ad alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, stava meditando il ritiro. E’ arrivato quel momento?

"Forse è giunto il momento di prendere quella decisione...": con un messaggio dall’interpretazione ancora misteriosa sul suo profilo Instagram, Gianmarco Tamberi sembra annunciare un possibile ritiro imminente dall’atletica. Il campione olimpico, mondiale e d’Europa di salto in alto aveva detto dopo l’Olimpiade che avrebbe continuato a gareggiare in questa stagione ma, anche stando ad alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, stava meditando il ritiro. E’ arrivato quel momento? Il messaggio sui social del portabandiera azzurro a Parigi 2024 pare lasciare presagire una scelta che sarebbe certamente una notizia negativa per tutto lo sport italiano.