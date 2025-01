World Athletics Tour, meeting di Belgrado su Sky

Oggi su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento Gold del World Athletics Indoor Tour. Al meeting di Belgrado c'è anche l'azzurra Dosso, bronzo mondiale dei 60 metri indoor. Appuntamento in diretta alle 16.30 su Sky Sport Arena e NOW

Anche nel 2025 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour-Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue nove tappe, fino all’appuntamento conclusivo di Madrid, il prossimo 28 febbraio, con tante stelle italiane che hanno già confermato la partecipazione a diversi meeting. Oggi, mercoledì 29 gennaio è in programma il secondo meeting “Gold” del 2025, a Belgrado, Serbia, e sarà in diretta alle 16.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Tra i protagonisti più attesi anche l’azzurra Zaynab Dosso, al via sui 60 metri. Il meeting indoor di Belgrado sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.