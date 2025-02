World Indoor Tour, due meeting su Sky

Il World Indoor Tour di atletica non si ferma e torna in Europa con il meeting di Liévin, in Francia. Appuntamento oggi alle 20.45 su Sky Sport Arena e NOW. Domenica 16 febbraio alle 17 il circuito indoor fa tappa in Polonia, a Torun, per l’edizione 2025 della Copernicus Cup

Anche nel 2025 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour-Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue nove tappe, fino all’appuntamento conclusivo di Madrid, il prossimo 28 febbraio, con tante stelle italiane che hanno confermato la partecipazione a diversi meeting.

14 azzurri a Lievin, live su Sky dalle 20.45

Oggi, giovedì 13 febbraio è in programma il settimo “Gold” del 2025, il meeting “Hauts-de-France Pas-de-Calais” a Lievin (Francia), e sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Ben 14 gli azzurri iscritti tra cui, sui 1500, Nadia Battocletti e, nel getto del peso, Leonardo Fabbri e Zane Weir. Il meeting indoor di Lievin sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini.