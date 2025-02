Jacobs spiato dal fratello di Tortu? La Fidal apre un'inchiesta

La ricostruzione de Il Fatto Quotidiano

L’indagine sportiva è dovuta in quanto Giacomo Tortu, fratello di Filippo e a sua volta ex sprinter (vanta un personale di 21”05 sui 200 metri nel 2015), è tesserato Fidal come dirigente (è presidente del club Raptors Milano). Secondo la ricostruzione de Il Fatto Quotidiano, Giacomo Tortu si sarebbe rivolto tramite intermediari nel settembre 2020 (poco meno di un anno prima delle Olimpiadi di Tokyo) a Equalize per avere informazioni sulle cartelle mediche e i referti degli esami ematici di Marcell Jacobs, oltre che alle telefonate e alle chat tra lo stesso Jacobs e il suo staff (gli ex allenatore e nutrizionista di Jacobs e il suo manager). Operazione costata 10mila euro. Lo spionaggio sarebbe durato oltre un anno e non avrebbe portato alla scoperta di alcuna pratica illecita di doping.