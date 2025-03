E' un argento che lascia un po' di amaro in bocca quello vinto da Furlani nel salto in lungo agli Europei indoor di Apeldoorn. L'azzurro non va oltre l'8.12, battuto per un centimetro dal bulgaro Saraboyukov. "Ho sbagliato io, potevo ambire a molto di più. Sono arrabbiato con me stesso: non valgo queste misure"