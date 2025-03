Fenomeno Diaz, oro e nuovo record italiano: 17.80!

Fantastico oro nel triplo per Andy Diaz, ai Mondiali di Nanchino: gli basta il primo salto (17.80) per diventare imprendibile e mettersi la medaglia al collo (dopo l'oro agli Europei indoor) con record nazionale ritoccato. "Avevo detto che avrei vinto e ho vinto, sono di parola. L'azzurro mi porta fortuna, ora sto lavorando per raggiungere i 18m: ho un'altra promessa da mantenere"

