Giovanni Lazzaro, chiude terzo la sua batteria negli 800 e si qualifica per la semifinale di domani: rimasto in fondo al gruppo per quasi tutta la gara, riesce a risalire fino al terzo posto negli ultimi cento metri, prendendosi in 1:48.75 la qualificazione diretta dietro allo statunitense Josh Hoey (1:48.14) e al keniano Noah Kibet (1:48.31). "Dopo gli Europei di Apeldoorn credo di aver avuto più consapevolezza in me stesso, so di cosa sono capace, e sono arrivato senza paura di nessuno, seppur con il rispetto per tutti", le sue parole dopo la gara. "Testa a domani per la semi. Volevo mettermi davanti ma ho visto che si davano un po’ di ‘botte’ quindi sono rimasto dietro perché comunque il ritmo non era folle”.