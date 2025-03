Eccolo, il secondo oro dell’Italia ai Mondiali indoor di Nanchino! Ce lo regala Mattia Furlani nel salto in lungo, al termine di una finale bellissima e tiratissima, “riscattando” l’argento europeo mal digerito di due settimane fa, quando aveva visto sfumare l'oro per un centimetro. Questa volta, grazie a un centimetro, l'oro è arrivato. In una gara in cui torna a competere con il campione greco Tentoglou (decisamente apparso non ai suoi livelli), Furlani lo batte ancora ma i veri avversari stavolta sono altri. Straordinario il secondo salto di Mattia (dopo un nullo “di riscaldamento”), con cui vola a 8.30. Il giamaicano Pinnock lo fa tremare con un 8.28 migliorato poi in 8.29 (con asse di battuta perfetta: 0.0 cm!) mentre l’australiano Adcock piazza addirittura due salti da 8.28, ma stavolta il centimetro premia l’azzurro (che comunque al quarto salto lo aveva emulato: 8.28 anche per lui). Tentoglou chiude solo quinto con 8.14.