Triplo appuntamento nella Casa dello Sport

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW . Questa settimana triplo appuntamento europeo tra Turku, Roma e Parigi. Si comincia martedì 17 giugno con l’ottava tappa del World Athletics Continental Tour Gold : a Turku, in Finlandia, si disputano i tradizionali Paavo Nurmi Games , in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18 . Da segnalare l’esordio stagionale all’aperto di Marcell Jacobs . La telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini .

Venerdì tra Roma e Parigi

Venerdì 20 giugno due eventi per una grande serata di atletica leggera su Sky. Si parte alle 19, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dallo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma, per il 5° Roma Sprint Festival, il seguitissimo appuntamento dedicato alle gare di velocità. Per la gara dei 100 metri, insieme a Marcell Jacobs, gli presenti anche Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Jacobs tornerà a correre allo Sprint Festival dopo aver vinto la passata edizione in 10.07. Telecronaca di Nicola Roggero e Alessandro Nocera. A seguire, dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW, l’ottava tappa della Wanda Diamond League che si disputa allo Stadio Charlety di Parigi. Telecronaca di Pietro Nicolodi e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).