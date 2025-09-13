Esplora tutte le offerte Sky
Atletica, Iapichino fuori dalla finale: "Sono sotto shock, non ho emozioni". VIDEO

Non ci sarà Larissa Iapichino tra le atlete che si giocheranno la finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo. L'azzurra, tredicesima al penultimo salto (6.57), non si è migliorata all'ultimo tentativo (6.32), non riuscendo a staccare il pass per la finale. E nel post ha commentato: "La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida"

Larissa Iapichino è fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo. L'azzurra, dopo essere rimasta per diversi minuti al dodicesimo posto provvisorio, subito prima dell'ultimo tentativo è stata superata dalla statunitense Claire Bryant. All'ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor, vincitrice della recente finale di Diamond League a Zurigo, non ha fatto meglio di 6,32 e quindi è stata eliminata. In classifica ha chiuso quindicesima, a quattro centimetri dall'ultimo posto utile, occupata dell'egiziana Esraa Owis. "La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida. Sono sotto schock, non ho emozioni, come se stessi vivendo un incubo", ha commentato Iapichino a Rai Sport. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito anche se non è stato lo spettacolo che avrei voluto portare al Mondiale", ha poi concluso. 

