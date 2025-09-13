Atletica, Iapichino fuori dalla finale: "Sono sotto shock, non ho emozioni". VIDEOmondiali
Larissa Iapichino è fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera a Tokyo. L'azzurra, dopo essere rimasta per diversi minuti al dodicesimo posto provvisorio, subito prima dell'ultimo tentativo è stata superata dalla statunitense Claire Bryant. All'ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor, vincitrice della recente finale di Diamond League a Zurigo, non ha fatto meglio di 6,32 e quindi è stata eliminata. In classifica ha chiuso quindicesima, a quattro centimetri dall'ultimo posto utile, occupata dell'egiziana Esraa Owis. "La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida. Sono sotto schock, non ho emozioni, come se stessi vivendo un incubo", ha commentato Iapichino a Rai Sport. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito anche se non è stato lo spettacolo che avrei voluto portare al Mondiale", ha poi concluso.