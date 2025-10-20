Campionati italiani Prato, Battocletti non ci sarà

Esplora tutte le offerte Sky
Campionati italiani di Prato, Battocletti non ci sarà

Atletica

Nadia Battocletti non sarà al via dei 10mila ai Campionati Italiani di Prato (in programma il 2 novembre). I suoi prossimi impegni saranno due gare di cross in Spagna e gli Europei in Portogallo

Quadarella: "Sorpresa da ritiro della Titmus"

nuoto

La campionessa azzurra allo Sky TG24 Live In Roma: "Ritiro Titmus? Sembrava avesse detto che a...

Fontana, stop di 10 giorni: "Niente pista lunga"

Altri Sport

Dopo l'infortunio al flessore dell'anca, la pattinatrice azzurra vede allontanarsi il sogno di...

A 25 anni si ritira Titmus, leggenda del nuoto

l'annuncio

La quattro volte medaglia d'oro olimpica Ariarne Titmus ha annunciato il suo ritiro dal nuoto...

Pro Recco e Brescia esultano alla 1^ di Champions

pallanuoto

Doppia vittoria per le italiane impegnate nella prima giornata della Champions League di...
