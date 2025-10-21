Gianmarco Tamberi, dopo la delusione dei Mondiali, riprende ufficialmente gli allenamenti. Il campione di salto in alto, diventato papà ad agosto, inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Con un post sui social l'azzurro racconta la sua voglia di riscatto e la determinazione che lo spinge a non fermarsi mai: "Le delusioni si affrontano a muso duro, non si evitano. Questa storia ha ancora tanto da raccontare" ascolta articolo

Dopo le lacrime del Mondiale, l’oro olimpico del salto in alto si rimette in pista, perché, come dice lui, "questa storia ha ancora tanto da raccontare". Gianmarco Tamberi torna ad allenarsi, ma in realtà, come ammette lui stesso, non si è mai davvero fermato. Dopo una stagione segnata dall’amaro della delusione mondiale, l’atleta ha deciso di non concedersi neppure una pausa. "Primo giorno ufficiale di ri-inizio della preparazione. Ufficiale perché per la prima volta nella mia carriera quest’anno non mi sono mai davvero fermato", ha scritto sui social, accompagnando le parole con le immagini di un allenamento già intenso.

"Le delusioni si affrontano, non si evitano" Per il campione marchigiano, la sconfitta non è un motivo per staccare, ma una ragione in più per ripartire. "L’amaro in bocca per come è andata questa stagione era troppo grande per prendermi un periodo di vacanza per staccare. E poi staccare da cosa? Dalla delusione? Le delusioni si affrontano a muso duro, non si evitano", ha dichiarato Tamberi, mostrando tutta la sua determinazione.