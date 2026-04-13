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Yeman Crippa ha avuto ragione a insistere sulla maratona

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Perché nonostante in molti dicessero che non fosse una corsa adatta alle sue caratteristiche e i primi sei tentativi non fossero stati positivi, a Parigi ha dimostrato di essere competitivo anche sulla corsa del messaggero Filippide

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