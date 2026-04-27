Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Sawe, un asceta oltre i limiti: la nuova frontiera della maratona

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©IPA/Fotogramma

Da Bannister a Sawe: il fascino dei limiti che crollano. Il keniano (e con lui Yomif Kejelcha, secondo al traguardo) entra nella storia abbattendo la barriera delle due ore e spinge la maratona in una nuova era, dove scienza e talento ridefiniscono ciò che sembrava impossibile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ