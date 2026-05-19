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Fino a dove può arrivare Mattia Furlani? Lì dove nessun italiano è mai arrivato

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

L’8.47 di Andrew Howe non è mai sembrato così vicino. La prova di Keqiao ha mostrato un Mattia Furlani già competitivo in condizioni imperfette, capace di rendere abituali misure che per anni sono sembrate eccezionali nel salto in lungo italiano

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