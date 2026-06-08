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l'intervista

La rinascita di Tamberi: "Ho sconfitto le mie paure più grandi"

Federica Frola

Federica Frola

Il 2025 è stato uno degli anni peggiori della sua carriera, illuminato però dalla nascita della figlia Camilla. La testa ora è sull'Europeo, per difendere il titolo e preparare al meglio la strada verso i Giochi di Los Angeles 2028. La sua intervista, a margine di un nuovo spot che lo vede protagonista, in esclusiva per Sky Sport Insider

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